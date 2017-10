Russian Rapid and Blitz Championship 2017 (Games and Results) Russian Rapid and Blitz Championship 2017 Mark Crowther - Monday 2nd October 2017

The Russian Rapid and Blitz Championship took place in Sochi 29th September to 1st October 2017. It is almost immediately followed by a similar team event at the same venue. Leading players: Sjugirov, Inarkiev, Andreikin, Fedoseev, Jakovenko, Artemiev, Dubov, Tomashevsky, Popov, Alekseev, Savchenko, Motylev etc. Alexander Motylev won the men's rapid with 9/11 and Vladislav Artemiev the blitz with 15.5/20. In the women's events Anastasia Bodnaruk won both titles.

Russian Rapid and Blitz 2017 (Sochi RUS)

Fri 29th Sep 2017 - Sun 1st Oct 2017

Leading Final Round 11 Standings: Rk SNo Name Rtg Pts TB1 TB2 TB3 1 12 Motylev Alexander 2663 9.0 75.5 70.0 8.0 2 8 Tomashevsky Evgeny 2689 8.5 78.0 74.0 6.0 3 11 Savchenko Boris 2669 8.5 71.5 66.5 8.0 4 29 Yuffa Daniil 2554 8.5 70.5 66.0 8.0 5 2 Inarkiev Ernesto 2761 8.0 79.5 75.5 6.0 6 22 Khismatullin Denis 2600 8.0 79.5 74.0 6.0 7 10 Alekseev Evgeny 2672 8.0 77.0 72.0 5.0 8 16 Grachev Boris 2637 8.0 76.0 71.0 5.0 9 15 Rublevsky Sergei 2646 8.0 72.5 67.5 7.0 10 9 Popov Ivan 2674 8.0 72.5 67.0 6.0 11 21 Kobalia Mikhail 2605 8.0 72.0 67.0 6.0 12 1 Sjugirov Sanan 2765 8.0 71.5 66.5 6.0 13 45 Novikov Maxim 2468 8.0 70.5 65.5 7.0 14 3 Andreikin Dmitry 2740 7.5 78.0 72.0 5.0 15 14 Potkin Vladimir 2650 7.5 76.0 71.0 6.0 16 31 Levin Evgeny A. 2544 7.5 75.5 71.0 6.0 17 17 Sakaev Konstantin 2621 7.5 75.5 70.5 6.0 18 27 Alekseenko Kirill 2564 7.5 75.5 70.0 6.0 19 19 Bocharov Dmitry 2611 7.5 72.5 68.5 5.0 20 24 Rakhmanov Aleksandr 2591 7.5 72.5 68.0 5.0 21 4 Fedoseev Vladimir 2734 7.5 71.5 67.5 5.0 22 55 Utnasunov Alexander 2411 7.5 66.0 62.0 6.0 23 5 Jakovenko Dmitry 2730 7.0 81.5 76.0 5.0 20 Timofeev Artyom 2608 7.0 81.5 76.0 5.0 25 30 Kryakvin Dmitry 2551 7.0 81.0 75.0 6.0 26 23 Rozum Ivan 2592 7.0 76.0 70.5 7.0 27 34 Sarana Alexey 2525 7.0 73.5 69.0 5.0 28 7 Dubov Daniil 2700 7.0 73.5 68.0 6.0 29 43 Belyakov Bogdan 2484 7.0 72.5 68.0 6.0 30 47 Moskalenko Alexander 2459 7.0 70.0 66.0 5.0 31 49 Sorokin Aleksey 2448 7.0 70.0 65.0 6.0 98 Shubin Kirill 2169 7.0 70.0 65.0 6.0 33 37 Vastrukhin Oleg 2508 7.0 69.5 65.5 5.0 34 42 Kezin Roman 2491 7.0 68.0 64.0 5.0 35 6 Artemiev Vladislav 2708 7.0 67.5 63.5 5.0 36 13 Pridorozhni Aleksei 2653 7.0 67.5 63.5 4.0 37 81 Ivlev Aleksey 2273 7.0 67.0 67.0 6.0 38 65 Tekeyev Zaur 2356 7.0 66.0 63.0 6.0 39 25 Tsydypov Zhamsaran 2583 7.0 66.0 62.0 7.0 40 80 Palchun Grigory 2275 7.0 65.0 62.0 7.0 41 18 Zvjaginsev Vadim 2621 7.0 64.5 61.0 6.0 42 74 Tsoi Dmitry 2305 7.0 64.5 60.0 7.0 43 62 Kozak Alexander 2371 7.0 64.0 60.0 6.0 44 38 Hasangatin Ramil 2507 6.5 73.5 69.0 5.0 45 39 Sharafiev Azat 2507 6.5 72.0 67.0 6.0 46 32 Moiseenko Vadim 2540 6.5 71.5 66.5 6.0 47 50 Gochelashvili David 2446 6.5 71.0 66.5 6.0 48 33 Potapov Pavel 2527 6.5 69.5 65.0 6.0 49 66 Zakaryan David 2347 6.5 67.0 63.0 5.0 50 70 Linker Mikhail 2330 6.5 66.0 61.5 6.0 185 players

Leading Final Round 11 Standings: Rk SNo Name Rtg Pts TB1 TB2 TB3 1 4 Bodnaruk Anastasia 2448 8.5 73.0 69.0 6.0 2 2 Goryachkina Aleksandra 2462 8.0 74.5 69.5 6.0 3 11 Ambartsumova Karina 2338 8.0 71.5 67.5 6.0 4 5 Nechaeva Marina 2414 8.0 71.0 65.5 6.0 5 10 Gritsayeva Oksana 2358 7.5 76.0 71.5 6.0 6 1 Pogonina Natalija 2485 7.5 71.0 66.5 4.0 7 13 Charochkina Daria 2326 7.5 69.0 65.0 7.0 8 8 Vasilevich Tatjana 2367 7.5 64.5 60.0 7.0 9 6 Kashlinskaya Alina 2402 7.0 80.0 74.5 6.0 10 16 Bivol Alina 2252 7.0 69.0 64.0 4.0 11 27 Shaydullina Sandugach 2150 7.0 68.5 65.5 5.0 12 23 Bykova Anastasia 2195 7.0 60.5 57.0 6.0 13 21 Belenkaya Dina 2208 7.0 60.0 56.0 6.0 14 19 Maltsevskaya Aleksandra 2216 6.5 74.0 69.5 5.0 15 12 Ubiennykh Ekaterina 2329 6.5 74.0 69.0 4.0 16 14 Drozdova Dina 2280 6.5 73.0 69.5 4.0 17 15 Tomilova Elena 2260 6.5 68.5 64.5 5.0 18 32 Potapova Margarita 2104 6.5 66.0 61.5 5.0 19 3 Voit Daria 2452 6.0 70.5 65.5 4.0 20 7 Girya Olga 2389 6.0 69.5 64.5 4.0 21 31 Kharmunova Nadezhda 2108 6.0 65.5 64.5 6.0 22 18 Styazhkina Anna 2225 6.0 65.0 61.0 4.0 23 20 Sukhareva Evgeniya 2210 6.0 62.5 59.0 5.0 24 29 Kabanova Ekaterina 2147 6.0 62.0 58.5 5.0 25 51 Yakimova Mariya 1756 6.0 61.0 57.0 5.0 26 9 Kovanova Baira 2361 6.0 61.0 56.5 4.0 27 26 Bezgodova Svetlana 2170 6.0 60.0 56.0 5.0 28 22 Semenova Elena 2198 6.0 55.5 51.5 6.0 29 50 Demchenko Alisa 1767 6.0 51.5 50.5 6.0 30 37 Goltseva Ekaterina 2041 5.5 69.5 65.5 4.0 31 47 Garifullina Leya 1840 5.5 61.0 57.0 5.0 32 17 Nebolsina Vera 2236 5.5 58.5 55.5 5.0 33 44 Afanasieva Alexandra 1870 5.5 57.5 54.5 5.0 34 48 Strukova Ksenia 1824 5.5 56.0 53.0 5.0 35 25 Travkina Anastasia 2180 5.5 55.5 54.5 4.0 36 36 Getman Tatyana 2045 5.5 55.0 54.0 5.0 37 34 Protopopova Anastasiya 2050 5.5 54.5 51.0 4.0 38 33 Shafigullina Zarina 2091 5.0 65.5 61.5 4.0 39 24 Belova Olga 2187 5.0 64.5 60.0 4.0 40 30 Komiagina Maria 2110 5.0 59.0 56.0 3.0 41 38 Markelova Lubov 2038 5.0 54.5 51.0 4.0 42 43 Chan Naruna 1919 5.0 49.0 48.0 5.0 43 52 Granovskaya Ekaterina 1710 5.0 48.5 47.5 5.0 44 54 Kutyanina Mariya 1670 5.0 44.0 43.0 4.0 45 40 Miroshnik Ekaterina 2011 4.5 63.5 59.5 3.0 46 57 Fairuzova Zulfiiya 1588 4.5 63.0 59.0 3.0 47 41 Faizutdinova Diana 1977 4.5 62.0 59.0 4.0 48 39 Pischal Yulia 2035 4.5 56.5 55.5 4.0 49 49 Ilyina Lada 1804 4.5 51.5 48.5 4.0 50 55 Lintsova Liliya 1593 4.5 39.0 38.0 4.0 62 players

Leading Final Round 20 Standings: Rk SNo Name Rtg Pts TB1 TB2 TB3 1 3 Artemiev Vladislav 2729 15.5 258.0 247.0 14.0 2 14 Savchenko Boris 2630 15.0 248.0 238.0 13.0 3 2 Dubov Daniil 2775 15.0 241.0 231.0 12.0 4 8 Fedoseev Vladimir 2656 15.0 237.0 228.5 13.0 5 15 Zvjaginsev Vadim 2629 14.0 248.0 239.5 10.0 6 7 Khismatullin Denis 2660 14.0 240.0 230.5 13.0 7 27 Rozum Ivan 2553 14.0 237.0 227.5 12.0 8 9 Bocharov Dmitry 2653 14.0 235.0 227.5 12.0 9 51 Iljiushenok Ilia 2409 14.0 225.0 217.5 12.0 10 1 Andreikin Dmitry 2787 13.5 257.0 248.0 11.0 11 16 Grachev Boris 2625 13.5 243.0 234.5 10.0 12 20 Jakovenko Dmitry 2589 13.5 242.0 233.0 10.0 13 6 Pridorozhni Aleksei 2671 13.5 240.0 230.5 12.0 14 10 Morozevich Alexander 2642 13.0 255.0 245.0 10.0 15 30 Tsydypov Zhamsaran 2538 13.0 252.0 241.5 11.0 16 11 Sjugirov Sanan 2637 13.0 244.0 234.5 12.0 17 21 Alekseenko Kirill 2586 13.0 242.0 233.0 12.0 18 26 Demidov Mikhail 2555 12.5 249.0 242.0 10.0 19 4 Tomashevsky Evgeny 2686 12.5 235.0 225.0 9.0 20 34 Potkin Vladimir 2497 12.5 228.0 222.5 11.0 21 41 Potapov Pavel 2451 12.5 228.0 218.5 8.0 22 39 Dzhumagaliev Yan 2465 12.5 228.0 218.0 12.0 23 18 Popov Ivan 2607 12.5 227.0 220.0 8.0 24 29 Yuffa Daniil 2542 12.5 226.0 218.0 10.0 25 5 Inarkiev Ernesto 2677 12.5 223.0 215.5 12.0 26 53 Triapishko Alexandr 2396 12.5 215.0 208.0 10.0 27 12 Alekseev Evgeny 2636 12.0 238.0 228.0 8.0 28 17 Timofeev Artyom 2619 12.0 229.0 220.0 10.0 29 23 Sarana Alexey 2574 12.0 228.0 218.0 11.0 30 72 Murzin Volodar 2268 12.0 222.0 217.5 10.0 31 25 Hasangatin Ramil 2560 12.0 217.0 208.5 9.0 32 28 Levin Evgeny A. 2546 12.0 213.0 205.0 10.0 33 47 Vastrukhin Oleg 2424 12.0 196.0 190.0 10.0 34 13 Korotylev Alexey 2633 11.5 252.0 242.5 9.0 35 43 Usmanov Vasily 2441 11.5 239.0 231.5 9.0 36 38 Belyakov Bogdan 2477 11.5 232.0 224.0 11.0 37 45 Korchmar Vasiliy 2432 11.5 226.0 217.5 10.0 38 32 Kezin Roman 2514 11.5 223.0 214.5 11.0 39 48 Antonenko Vladimir 2423 11.5 217.0 209.5 10.0 40 24 Kobalia Mikhail 2568 11.5 212.0 203.5 11.0 41 50 Tekeyev Zaur 2413 11.5 194.0 185.5 9.0 42 22 Moskalenko Alexander 2580 11.0 243.0 236.0 9.0 43 35 Moiseenko Vadim 2497 11.0 222.0 214.0 10.0 44 66 Palchun Grigory 2319 11.0 216.0 208.0 10.0 45 40 Sharafiev Azat 2459 11.0 211.0 206.0 9.0 46 31 Novikov Maxim 2518 11.0 211.0 203.5 10.0 47 60 Zakaryan David 2349 11.0 211.0 203.0 10.0 48 61 Nazaretyan Tigran 2335 11.0 210.0 203.0 10.0 49 54 Derjabin Ilja 2388 11.0 209.0 201.0 10.0 50 37 Kryakvin Dmitry 2483 11.0 208.0 201.5 10.0 145 players

