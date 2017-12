IV Sunway Sitges International Chess Festival 2017 (Games and Results) IV Sunway Sitges International Chess Festival 2017 Mark Crowther - Saturday 23rd December 2017

The 4th Sunway Sitges International Chess Festival took place in Barcelona 15th to 23rd December 2017. GM Aravinth Chithambaram beat Zdenko Kozul to take first place with 7.5/9 half a point clear of Sam Shankland, Matthias Dann, Saleh Salem and Jose Rafael Gascon Del Nogal. There was a tie-break to determine second place. Salm Saleh beat Matthias Dann but then lost the final to Sam Shankland. Aman Hambleton made his final GM norm with a round to spare.

Fri 15th Dec 2017 - Sat 23rd Dec 2017 - Official Site - Results - Live Sunway Sitges Open 2017 (9 Rds Swiss Indiv TC:90m+30spm(1)) - Games in PGN: Games Sunway Sitges Open TB (3 players 2 Rds KO Indiv TC:5m+3spm) - Games in PGN: Games

Leading Final Round 9 Standings: Rk SNo Name FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3 1 14 Aravindh Chithambaram Vr. IND 2586 7.5 49.0 53.5 39.0 2 2 Shankland Samuel USA 2662 7.0 50.0 54.0 36.0 3 21 Dann Matthias GER 2517 7.0 47.5 51.5 36.5 4 3 Salem A.R. Saleh UAE 2638 7.0 43.5 48.0 35.0 5 27 Gascon Del Nogal Jose Rafael VEN 2479 7.0 42.0 45.5 33.5 6 4 Melkumyan Hrant ARM 2633 6.5 50.0 54.5 37.5 7 8 Kozul Zdenko CRO 2607 6.5 49.0 53.5 36.0 8 1 Motylev Alexander RUS 2675 6.5 46.0 50.5 33.5 9 19 Santos Latasa Jaime ESP 2536 6.5 44.5 48.5 34.0 10 13 Sokolov Ivan NED 2589 6.5 44.5 48.5 34.0 11 5 Zubov Alexander UKR 2626 6.5 44.5 48.0 32.5 12 36 Cernousek Lukas CZE 2456 6.5 38.5 42.5 30.0 13 11 Predke Alexandr RUS 2599 6.0 49.5 53.0 34.0 14 29 Hambleton Aman CAN 2474 6.0 48.5 52.0 36.0 15 33 Bilguun Sumiya MGL 2459 6.0 47.5 52.0 32.5 16 15 Petrov Nikita RUS 2574 6.0 47.0 51.5 33.5 17 6 Edouard Romain FRA 2621 6.0 46.5 51.0 33.0 18 39 Yankelevich Lev GER 2435 6.0 46.5 50.5 32.0 19 17 Peralta Fernando ARG 2556 6.0 46.0 50.0 35.0 20 7 Bologan Victor MDA 2607 6.0 46.0 50.0 32.5 21 18 Vasquez Schroeder Rodrigo CHI 2547 6.0 45.5 50.0 33.5 22 16 Liang Awonder USA 2573 6.0 45.0 49.0 35.5 23 20 Asis Gargatagli Hipolito ESP 2531 6.0 44.0 47.5 31.5 24 42 Krishna C R G IND 2421 6.0 42.0 46.0 31.0 25 49 Munguntuul Batkhuyag MGL 2397 6.0 42.0 44.0 31.0 26 23 Santos Ruiz Miguel ESP 2509 6.0 41.0 44.5 32.0 27 43 Raja Harshit IND 2420 6.0 41.0 44.5 30.0 28 12 Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2598 6.0 40.0 43.0 28.5 29 10 Agrest Evgenij SWE 2600 6.0 39.0 43.0 28.0 30 66 Pogorelov Ruslan UKR 2344 6.0 39.0 42.0 27.5 31 79 Lopez Mulet Inigo ESP 2304 6.0 37.5 40.0 27.0 32 70 Arman Deniz SWE 2324 6.0 36.5 39.0 25.5 33 31 Saduakassova Dinara KAZ 2460 5.5 47.0 51.0 33.0 34 35 Narciso Dublan Marc ESP 2456 5.5 44.5 48.5 32.5 35 45 Garriga Cazorla Pere ESP 2406 5.5 44.0 47.5 29.5 36 26 Manolache Marius ROU 2495 5.5 43.5 47.5 32.0 37 46 Khademalsharieh Sarasadat IRI 2406 5.5 43.5 47.0 30.0 38 41 Starostits Ilmars LAT 2427 5.5 43.5 47.0 29.0 39 62 Akshat Khamparia IND 2364 5.5 43.5 47.0 28.5 40 9 Can Emre TUR 2605 5.5 43.0 47.5 30.5 41 28 Karthik Venkataraman IND 2475 5.5 42.0 46.0 28.0 42 56 Sai Agni Jeevitesh J IND 2384 5.5 42.0 45.0 28.5 43 22 Alonso Rosell Alvar ESP 2509 5.5 41.0 45.5 29.5 44 24 Stella Andrea ITA 2505 5.5 41.0 45.0 30.5 45 25 Matinian Nikita RUS 2499 5.5 41.0 45.0 28.5 46 129 Mahalakshmi M IND 2151 5.5 40.5 44.0 26.0 47 63 Chakravarthi Reddy M IND 2364 5.5 40.0 44.0 26.0 48 47 Raghunandan Kaumandur Srihari IND 2404 5.5 40.0 43.5 28.0 49 61 Bjerre Jonas Buhl DEN 2365 5.5 39.0 42.5 28.5 50 30 Liu Guanchu CHN 2462 5.5 38.5 42.0 28.0 189 players

Sunway Sitges Open TB (3 players 2 Rds KO Indiv TC: 5m+3spm) - Games in PGN: Games

