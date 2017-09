FIDE World Cup 2017 () FIDE World Cup 2017 Mark Crowther - Wednesday 30th August 2017

The FIDE World Cup takes place Sunday 3rd to Sunday 27th September 2017 in Tbilisi, Georgia. World Chess Champion Magnus Carlsen heads a very strong field with two Candidates places available, if Carlsen reaches the final there will have to be a match for 3rd-4th place. Very few leading players are missing only Veselin Topalov, Leinier Dominguez, Dmitry Jakovenko, Arkadij Naiditsch and Zoltan Almasi rated over 2700 will not be there. It seems unlikely I will have a live feed but I will update my website at the conclusion of each round.

FIDE World Cup 2017 Tbilisi (GEO), 3-27 vii 2017 Round 1 3rd-5th September 2017. Top Half Seed Name vs Seed Name 1 Carlsen, Magnus vs 128 Balogun, Oluwafemi 64 Dreev, Aleksey vs 65 Bachmann, Axel 32 Bacrot, Etienne vs 97 Fier, Alexandr 33 Bu, Xiangzhi vs 96 Flores, Diego 16 Svidler, Peter vs 113 Vakhidov, Jakhongir 49 Amin, Bassem vs 80 Erdos, Viktor 17 Wojtaszek, Radoslaw vs 112 El Debs, Felipe de Cresce 48 Onischuk, Alexander vs 81 Zherebukh, Yaroslav 8 Vachier-Lagrave, Maxime vs 121 Khusenkhojaev, Muhammad 57 Grachev, Boris vs 72 Melkumyan, Hrant 25 Eljanov, Pavel vs 104 Lenderman, Aleksandr 40 Howell, David W L vs 89 Tari, Aryan 9 Grischuk, Alexander vs 120 El Gindy, Essam 56 Jones, Gawain C B vs 73 Cori, Jorge 24 Navara, David vs 105 Hjartarson, Johann 41 Cheparinov, Ivan vs 88 Mastrovasilis, Dimitrios 4 Kramnik, Vladimir vs 125 Dai, Changren 61 Areshchenko, Alexander vs 68 Demchenko, Anton 29 Ivanchuk, Vassily vs 100 Kazhgaleyev, Murtas 36 Duda, Jan-Krzysztof vs 93 Pantsulaia, Levan 13 Giri, Anish vs 116 Dzagnidze, Nana 52 Motylev, Alexander vs 77 Xiong, Jeffery 20 Harikrishna, P. vs 109 Gonzalez Vidal, Yuri 45 Ponomariov, Ruslan vs 84 Sethuraman, S.P. 5 Aronian, Levon vs 124 Cawdery, Daniel 60 Hou, Yifan vs 69 Piorun, Kacper 28 Matlakov, Maxim vs 101 Sadorra, Julio Catalino 37 Andreikin, Dmitry vs 92 Goganov, Aleksey 12 Karjakin, Sergey vs 117 Smirnov, Anton 53 Dubov, Daniil vs 76 Fridman, Daniel 21 Radjabov, Teimour vs 108 Ziska, Helgi Dam 44 Artemiev, Vladislav vs 85 Bok, Benjamin Bottom Half Seed Name vs Seed Name 2 So, Wesley vs 127 Ruiz Castillo, Joshua Daniel 63 Mareco, Sandro vs 66 Bluebaum, Matthias 31 Vallejo Pons, Francisco vs 98 Karthikeyan, Murali 34 Tomashevsky, Evgeny vs 95 Antipov, Mikhail Al. 15 Nepomniachtchi, Ian vs 114 Palac, Mladen 50 Adhiban, B. vs 79 Nguyen, Ngoc Truong Son 18 Yu, Yangyi vs 111 Pourramezanali, Amirreza 47 Jobava, Baadur vs 82 Salgado Lopez, Ivan 7 Nakamura, Hikaru vs 122 Mollah Abdullah, Al Rakib 58 Anton Guijarro, David vs 71 Bruzon Batista, Lazaro 26 Fedoseev, Vladimir vs 103 Bacallao Alonso, Yusnel 39 Inarkiev, Ernesto vs 90 Mchedlishvili, Mikheil 10 Anand, Viswanathan vs 119 Yeoh, Li Tian 55 Akobian, Varuzhan vs 74 Kovalyov, Anton 23 Adams, Michael vs 106 Batchuluun, Tsegmed 42 Rodshtein, Maxim vs 87 Hovhannisyan, Robert 3 Caruana, Fabiano vs 126 Solomon, Kenny 62 Fressinet, Laurent vs 67 Lenic, Luka 30 Vitiugov, Nikita vs 99 Kulaots, Kaido 35 Najer, Evgeniy vs 94 Aleksandrov, Aleksej 14 Wei, Yi vs 115 Sambuev, Bator 51 Rapport, Richard vs 78 Cordova, Emilio 19 Li, Chao b vs 110 Krysa, Leandro 46 Nisipeanu, Liviu-Dieter vs 83 Sevian, Samuel 6 Mamedyarov, Shakhriyar vs 123 Liu, Guanchu 59 Kuzubov, Yuriy vs 70 Zhigalko, Sergei 27 Gelfand, Boris vs 102 Stupak, Kirill 38 Wang, Hao vs 91 Sengupta, Deep 11 Ding, Liren vs 118 Haddouche, Mohamed 54 Kravtsiv, Martyn vs 75 Kovalenko, Igor 22 Le, Quang Liem vs 107 Kunin, Vitaly 43 Vidit, Santosh Gujrathi vs 86 Delgado Ramirez, Neuris

FIDE World Cup 2017 (128 players 7 Rds KO Indiv TC:90m:30m+30spm(1))