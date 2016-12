8th London Chess Classic 2016 (Games and Results) 8th London Chess Classic 2016 Mark Crowther - Sunday 18th December 2016

The 8th London Chess Classic took place 7th to 19th December 2016. Players: Fabiano Caruana, Maxime Vachier-Lagrave, Vladimir Kramnik, Levon Aronian, Hikaru Nakamura, Wesley So, Viswanathan Anand, Anish Giri, Veselin Topalov and Michael Adams. Alongside was an open where Etienne Bacrot and Sebastien Maze scored 7.5/9. On the final weekend there was a strong rapid open won by Valentina Gunina. Wesley So won the classic with 6/9 and with it the whole Grand Chess Tour. Fabiano Caruana took second place in London and Hikaru Nakamura second on the Grand Chess Tour.

8th London Classic 2016 London (ENG), 7-19 xii 2016 cat. XXII (2785) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1. So, Wesley g USA 2794 * ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 6 2909 2. Caruana, Fabiano g USA 2823 ½ * ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 5½ 2861 3. Kramnik, Vladimir g RUS 2809 ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 5 2825 4. Anand, Viswanathan g IND 2779 ½ ½ ½ * 0 ½ ½ 1 ½ 1 5 2828 5. Nakamura, Hikaru g USA 2779 0 0 ½ 1 * ½ ½ 1 ½ 1 5 2828 6. Giri, Anish g NED 2771 ½ ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 4½ 2786 7. Aronian, Levon g ARM 2785 ½ ½ ½ ½ ½ ½ * 0 1 0 4 2742 8. Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2804 ½ ½ ½ 0 0 ½ 1 * ½ ½ 4 2740 9. Adams, Michael g ENG 2748 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ * 1 4 2746 10. Topalov, Veselin g BUL 2760 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ 0 * 2 2568

Round 1 (December 9, 2016) Caruana, Fabiano - Anand, Viswanathan ½-½ 44 A21 English Opening Kramnik, Vladimir - Topalov, Veselin 1-0 28 D77 Gruenfeld 3.g3 Nakamura, Hikaru - So, Wesley 0-1 29 D85 Gruenfeld Defence Aronian, Levon - Adams, Michael 1-0 41 C50 Giuoco Piano Vachier-Lagrave, Maxime - Giri, Anish ½-½ 24 B90 Sicilian Najdorf Variation Round 2 (December 10, 2016) So, Wesley - Adams, Michael 1-0 40 E06 Catalan Kramnik, Vladimir - Aronian, Levon ½-½ 32 A14 Reti Opening Anand, Viswanathan - Vachier-Lagrave, Maxime 1-0 33 B90 Sicilian Najdorf Variation Giri, Anish - Nakamura, Hikaru ½-½ 43 A49 King's Indian Defence /c2-c4 Topalov, Veselin - Caruana, Fabiano 0-1 38 C02 French Advance Round 3 (December 11, 2016) Caruana, Fabiano - Kramnik, Vladimir ½-½ 46 C53 Giuoco Piano Nakamura, Hikaru - Anand, Viswanathan 1-0 43 D37 QGD 5.Bf4 Aronian, Levon - So, Wesley ½-½ 37 A34 English Symmetrical Vachier-Lagrave, Maxime - Topalov, Veselin ½-½ 44 C67 Ruy Lopez Berlin Adams, Michael - Giri, Anish ½-½ 62 B51 Sicilian Rossolimo Round 4 (December 12, 2016) Caruana, Fabiano - Aronian, Levon ½-½ 31 C77 Ruy Lopez Anderssen Kramnik, Vladimir - Vachier-Lagrave, Maxime ½-½ 61 A49 King's Indian Defence /c2-c4 Anand, Viswanathan - Adams, Michael ½-½ 32 C53 Giuoco Piano Giri, Anish - So, Wesley ½-½ 56 D02 Queen's Pawn Game Topalov, Veselin - Nakamura, Hikaru 0-1 53 B12 Caro Kann Advanced Round 5 (December 13, 2016) So, Wesley - Anand, Viswanathan ½-½ 30 D37 QGD 5.Bf4 Nakamura, Hikaru - Kramnik, Vladimir ½-½ 61 D37 QGD 5.Bf4 Aronian, Levon - Giri, Anish ½-½ 20 D77 Gruenfeld 3.g3 Vachier-Lagrave, Maxime - Caruana, Fabiano ½-½ 34 C42 Petroff's Defence Adams, Michael - Topalov, Veselin 1-0 33 C65 Ruy Lopez Berlin Round 6 (December 15, 2016) Caruana, Fabiano - Nakamura, Hikaru 1-0 32 B96 Sicilian Najdorf Kramnik, Vladimir - Adams, Michael ½-½ 39 D05 Colle System Anand, Viswanathan - Giri, Anish ½-½ 37 B90 Sicilian Najdorf Variation Vachier-Lagrave, Maxime - Aronian, Levon 1-0 41 C50 Giuoco Piano Topalov, Veselin - So, Wesley 0-1 27 C53 Giuoco Piano Round 7 (December 16, 2016) So, Wesley - Kramnik, Vladimir ½-½ 36 D37 QGD 5.Bf4 Nakamura, Hikaru - Vachier-Lagrave, Maxime 1-0 37 B96 Sicilian Najdorf Giri, Anish - Topalov, Veselin ½-½ 67 D37 QGD 5.Bf4 Aronian, Levon - Anand, Viswanathan ½-½ 30 D37 QGD 5.Bf4 Adams, Michael - Caruana, Fabiano ½-½ 46 A37 English Symmetrical Round 8 (December 17, 2016) Caruana, Fabiano - So, Wesley ½-½ 37 C65 Ruy Lopez Berlin Kramnik, Vladimir - Giri, Anish ½-½ 46 B91 Sicilian Najdorf with 6.g3 Nakamura, Hikaru - Aronian, Levon ½-½ 27 D38 QGD Ragozin Vachier-Lagrave, Maxime - Adams, Michael ½-½ 53 C65 Ruy Lopez Berlin Topalov, Veselin - Anand, Viswanathan 0-1 34 D37 QGD 5.Bf4 Round 9 (December 18, 2016) So, Wesley - Vachier-Lagrave, Maxime ½-½ 35 A04 Dutch System Anand, Viswanathan - Kramnik, Vladimir ½-½ 24 D37 QGD 5.Bf4 Giri, Anish - Caruana, Fabiano ½-½ 58 D27 QGA Aronian, Levon - Topalov, Veselin 0-1 53 A37 English Symmetrical Adams, Michael - Nakamura, Hikaru ½-½ 30 C67 Ruy Lopez Berlin

Leading Final Round 9 Standings: Rk SNo Name Ti Rtg Pts 1 2 Bacrot Etienne GM 2689 7.5 9 Maze Sebastien GM 2608 7.5 3 4 Smirin Ilya GM 2669 7 5 Iturrizaga Edoardo GM 2652 7 6 Gupta Abhijeet GM 2634 7 10 Bok Benjamin GM 2598 7 12 Istratescu Andrei GM 2596 7 18 Bogner Sebastian GM 2564 7 25 Karthikeyan Murali GM 2530 7 10 7 Melkumyan Hrant GM 2633 6.5 8 Hovhannisyan Robert GM 2630 6.5 13 Hawkins Jonathan GM 2590 6.5 15 Moussard Jules GM 2571 6.5 17 Aravindh Chithambaram Vr GM 2566 6.5 21 Libiszewski Fabien GM 2547 6.5 22 Sadzikowski Daniel IM 2547 6.5 26 Handke Florian GM 2515 6.5 29 Hebden Mark L GM 2492 6.5 34 Deepan Chakkravarthy J. GM 2471 6.5 44 Daulyte Deimante IM 2429 6.5 46 Battaglini Gabriel IM 2426 6.5 22 1 Safarli Eltaj GM 2691 6 3 Fressinet Laurent GM 2672 6 14 Lenderman Alex GM 2581 6 16 Blomqvist Erik GM 2567 6 20 Svane Rasmus GM 2555 6 23 Schroeder Jan-Christian GM 2541 6 24 Ehlvest Jaan GM 2532 6 27 Bellahcene Bilel IM 2496 6 28 Fodor Tamas Jr GM 2494 6 31 Hector Jonny GM 2488 6 32 Karthikeyan P. IM 2474 6 33 Bellaiche Anthony IM 2472 6 36 Elsness Frode IM 2452 6 39 Nasuta Grzegorz IM 2448 6 42 Cherniaev Alexander GM 2439 6 43 Wells Peter K GM 2431 6 45 Flear Glenn C GM 2428 6 54 Martins David Pt FM 2382 6 55 Batchelor Peter J FM 2365 6 56 Siva Mahadevan IM 2360 6 42 19 Shabalov Alexander GM 2563 5.5 30 Adair James R IM 2489 5.5 35 Zhou Yang-Fan IM 2470 5.5 37 Praggnanandhaa R IM 2452 5.5 38 Bartholomew John IM 2448 5.5 40 Arkell Keith C GM 2447 5.5 41 Williams Simon K GM 2443 5.5 47 Pert Richard G IM 2423 5.5 48 Raghunandan Kaumandur Srihari IM 2423 5.5 247 players

