World Juniors 2017 (Games and Results) World Juniors 2017 Mark Crowther - Saturday 25th November 2017

The World Juniors took place 13th to 25th November 2017. 18-year-old Aryan Tari held top seed Jorden Van Foreest to a draw in the final round to take the title.12 year old R Praggnanandhaa was in the hunt for the title for most of the event but did score a GM norm. He has 3 months to beat Karjakin's record as youngest ever GM. 17-year-old Zhansaya Abdumalik won the girls title.

World Juniors 2017 (Tarvisio ITA)

Sun 12th Nov 2017 - Sun 26th Nov 2017 - Official Site - Results World Junior Open 2017 (11 Rds Swiss Indiv TC:90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games Open World Junior Girls 2017 (11 Rds Swiss Indiv TC:90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games Girls

World Junior Open 2017 (11 Rds Swiss Indiv TC: 90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games Open

vs

ChessTempo viewer

World Junior Open 2017 Tarvisio ITA Sun 12th Nov 2017 - Sun 26th Nov 2017

Leading Final Round 11 Standings: Rk SNo Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3 1 5 Tari Aryan GM NOR 2581 8.5 0.0 72.0 78.0 2 16 Petrosyan Manuel GM ARM 2554 8.5 0.0 67.0 72.5 3 7 Aravindh Chithambaram Vr. GM IND 2572 8.5 0.0 66.0 70.5 4 26 Praggnanandhaa R IM IND 2509 8.0 0.0 72.5 77.5 5 1 Van Foreest Jorden GM NED 2616 8.0 0.0 71.0 77.0 6 32 Sorokin Aleksey FM RUS 2483 8.0 0.0 69.5 75.0 7 6 Karthikeyan Murali GM IND 2578 8.0 0.0 67.0 72.0 8 30 Lomasov Semen IM RUS 2490 7.5 0.0 74.5 79.5 9 11 Alekseenko Kirill GM RUS 2563 7.5 0.0 74.0 79.5 10 21 Xu Xiangyu IM CHN 2543 7.5 0.0 72.0 76.5 11 56 Liu Yan FM CHN 2422 7.5 0.0 71.5 75.0 12 17 Bai Jinshi GM CHN 2553 7.5 0.0 66.5 72.0 13 28 Triapishko Alexandr IM RUS 2508 7.5 0.0 65.0 70.0 14 22 Tran Tuan Minh GM VIE 2538 7.5 0.0 64.5 69.0 15 20 Sarana Alexey GM RUS 2543 7.5 0.0 64.0 69.5 16 12 Martirosyan Haik M. GM ARM 2561 7.5 0.0 63.5 68.5 17 3 Svane Rasmus GM GER 2587 7.5 0.0 63.5 68.0 18 45 Kobo Ori GM ISR 2460 7.0 0.0 70.5 76.0 19 2 Oparin Grigoriy GM RUS 2606 7.0 0.0 69.0 73.0 20 33 Gagare Shardul GM IND 2482 7.0 0.0 68.0 72.5 21 14 Liang Awonder GM USA 2558 7.0 0.0 67.0 71.5 22 37 Zanan Evgeny IM ISR 2471 7.0 0.0 66.5 71.0 23 4 Sunilduth Lyna Narayanan GM IND 2585 7.0 0.0 64.5 69.5 24 18 Shevchenko Kirill GM UKR 2550 7.0 0.0 64.0 68.5 25 9 Donchenko Alexander GM GER 2567 7.0 0.0 62.0 67.5 26 36 Van Foreest Lucas IM NED 2474 7.0 0.0 60.0 65.0 27 73 Nikitenko Mihail IM BLR 2376 7.0 0.0 54.5 58.5 28 31 Gholami Aryan IM IRI 2483 6.5 0.0 67.5 72.0 29 23 Yuffa Daniil GM RUS 2527 6.5 0.0 64.5 69.5 30 42 Christiansen Johan-Sebastian IM NOR 2468 6.5 0.0 64.5 69.0 31 47 Harsha Bharathakoti IM IND 2445 6.5 0.0 64.5 68.0 32 29 Moroni Luca Jr GM ITA 2506 6.5 0.0 64.0 68.5 33 62 Tin Jingyao IM SGP 2404 6.5 0.0 64.0 68.0 34 49 Lobanov Sergei IM RUS 2435 6.5 0.0 63.5 67.5 35 72 Zhao Yuanhe CHN 2377 6.5 0.0 63.0 65.5 36 48 Kevlishvili Robby IM NED 2445 6.5 0.0 61.5 66.0 37 10 Boruchovsky Avital GM ISR 2565 6.5 0.0 59.5 64.0 38 46 Bilguun Sumiya IM MGL 2460 6.5 0.0 59.0 63.5 39 40 Livaic Leon IM CRO 2470 6.5 0.0 59.0 63.0 40 8 Pichot Alan GM ARG 2568 6.5 0.0 58.5 63.0 41 75 Saiyn Zhanat IM KAZ 2374 6.5 0.0 57.5 60.5 42 89 Villegas Franco IM ARG 2328 6.5 0.0 56.5 60.0 43 27 Harutyunian Tigran K. IM ARM 2508 6.5 0.0 48.0 51.5 44 44 Dragnev Valentin IM AUT 2461 6.0 0.0 68.5 73.0 45 35 Salomon Johan GM NOR 2476 6.0 0.0 65.5 70.0 46 52 Petrov Martin IM FID 2431 6.0 0.0 64.0 68.0 47 91 Xu Yining CHN 2321 6.0 0.0 63.5 67.5 48 77 Haria Ravi IM ENG 2364 6.0 0.0 63.0 67.5 49 61 Bersamina Paulo IM PHI 2404 6.0 0.0 63.0 65.5 50 34 Li Di IM CHN 2479 6.0 0.0 62.0 65.5 148 players

World Junior Girls 2017 (11 Rds Swiss Indiv TC: 90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games Girls

vs

ChessTempo viewer